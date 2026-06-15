Mondiale 2026, Belgio-Egitto 1-1: l’autogol di Hany pareggia il vantaggio di Ashour

Belgio ed Egitto si sfidano al Lumen Field di Seattle, dove sono i Faraoni a portarsi avanti al 19’, grazie a un gran destro di Ashour: a fornire l’assist per il compagno è l’immancabile Mo Salah, che festeggia così con un passaggio vincente il giorno del suo trentaquattresimo compleanno. I Diavoli Rossi provano allora a rispondere alzando il ritmo e nel recupero di primo tempo si creano una grande occasione con Doku: il campione del Manchester City non inquadra però la porta, calciando malissimo. A sfiorare il raddoppio in chiusura di frazione è poi ancora una volta l’Egitto, su azione da calcio d’angolo: De Ketelaere anticipa l’uscita di Courtois e manda così fuori tempo il proprio portiere, con il pallone che percorre tutta l’area di rigore senza essere però intercettato da nessun giocatore africano.

Si passa dunque al secondo tempo e De Bruyne va a centimetri dal pari: a negare il gol al centrocampista del Napoli al 52’ è il palo, colpito direttamente su calcio di punizione. Passano pochi secondi e Courtois respinge invece il colpo di testa ravvicinato di Salah nell’area di rigore opposta, con Ashour che sciupa poi la chance per siglare la doppietta personale. Dopo altre due occasioni sprecate da Marmoush e da De Bruyne, da ambo le parti, Garcia decide di inserire Lukaku al 66’ e Big Rom propizia immediatamente l’1-1: a dieci secondi dal suo ingresso in campo, la punta del Napoli finisce infatti col provocare l’autogol di Hany. All’83’ serve invece il miglior Shobeir per negare la rete a Mechele, con il triplice fischio che ufficializza allora l’1-1 finale. Il Belgio tornerà in campo domenica 21 giungo, per la sfida all’Iran. La Nuova Zelanda sarà invece il prossimo avversario dell’Egitto, il 22 giugno.