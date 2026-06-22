Messi nella storia del Mondiale: superato Klose, è il miglior marcatore di sempre

Leo Messi riscatta il rigore fallito contro l'Austria firmando il gol del vantaggio della sua Argentina al minuto 38'. Una rete che pone la Pulce sempre più nell'olimpo del calcio mondiale. Con la rete numero 17 ai Mondiali infatti l'asso argentino conquista il primato di miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo, staccando Miroslav Klose (16). Per Messi è il quarto gol in questa edizione della Coppa del mondo dopo la tripletta all'Algeria all'esordio nella rassegna iridata. Messi ha segnato almeno un gol in almeno 5 edizioni del torneo, come lui soltanto Cristiano Ronaldo. La prima rete di Messi in un mondiale risale addirittura al 2006, quando ad appena 18 anni segnò al debutto contro la Serbia e Montenegro su assist di Tevez. Nel 2014 in Brasile segna 4 gol, mentre nel 2018 in Russia si ferma a una sola rete. Nel 2022 in Qatar, infine, la Pulce timbra il cartellino per ben 7 volte, tra cui due in finale. Per Messi si tratta del 121° gol con la maglia dell'Albiceleste in 201 presenze.