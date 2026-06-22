Iran, ct Ghalenoei: "Oggi pagina storica per il nostro calcio"

"Una bella partita": Amir Ghalenoei, ct della nazionale della Repubblica Islamica dell'Iran, definisce così la sfida contro il Belgio finita 0 a 0 allo stadio di Inglewood, a sud di Los Angeles. "Entrambe le squadre avrebbero potuto vincere e per noi, viste le difficoltà che abbiamo divuto affrontare per arrivare fin qui, è un risultato storico. Una giornata che verrà ricordata nel futuro", ha dichiarato nella conferenza stampa sucecssiva alla partita. "Giochiamo con il cuore. Oggi celebriamo e domani cominciamo ad allenarci per affrontare l'Egitto" (il 26 giugno, a Seattle)". Il Team Melli è arrivato a Los Angeles appena 16 ore prima del calcio d'inizio e si imbarcherà tra un'ora per Tijuana, in Messico, dove la squadra fa base in mancanza di visti per permanere negli Stati Uniti durante il campionato. Ghalenoei ha detto ieri che il presidente della Fifa Gianni Infantino ha promesso di lasciarli arrivare a Seattle due giorni prima della partita. Oggi, ancora non c'è nessuna conferma in merito.