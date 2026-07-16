Inghilterra eliminata: il messaggio del principe William alla nazionale

16 Lug 2026 - 11:55
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L'Inghilterra subisce l'ennesima eliminazione dolorosa in un Mondiale, maturata contro l'Argentina di Messi proprio nei minuti finali. Al triplice fischio è arrivato anche il messaggio del principe William, che ha voluto ringraziare la nazionale nonostante la delusione: "Devastato. Inghilterra, avete dato tutto e siamo tutti orgogliosi di voi. Grazie a tutti, dentro e fuori dal campo, per un torneo incredibile. La grinta e la fiducia che avete dimostrato ci hanno ispirato tutti. La squadra inglese più completa di sempre in un torneo. Tenete la testa alta"

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