Doku lascia i Mondiali per la nascita del figlio? Duro attacco in Francia: "Il padre è inutile"

Considerazioni più che capibili, ma che non state ben accolte dalla stampa francese e in particolare dalla giornalista France Pierron: "Quando hai la possibilità di partecipare a un Mondiale è una gioia incredibile. Ci sono centinaia di giocatori che farebbero carte false per stare al tuo posto e potrebbe non capitarti più. E tu lasci tutto questo per andare ad assistere alla nascita di tuo figlio? ll padre è inutile, è solo una comparsa in quel momento".