Capo Verde, il presidente promette: "Nostra maglia col 10 in regalo a Messi"

"Lionel Messi è uno dei miei idoli, come per milioni di persone nel mondo. Gli regaleremo una maglietta della nostra nazionale con il numero 10 e il suo nome. Sarà un riconoscimento al miglior giocatore del mondo". Ad annunciare l'omaggio a La Pulga oggi è stato il presidente di Capo Verde, José María Neves, a un giorno dal match tra la nazionale dell'isola africana e la 'Selección' albiceleste.
Nonostante l'ammirazione per Messi Neves ha assicurato ad ogni modo che la sua nazionale, gli 'Squali Blu'," darà il massimo in campo. "Siamo molto orgogliosi della prestazione degli Squali Blu ai Mondiali. La nostra qualificazione è già un grande traguardo. In questa Coppa del Mondo abbiamo affrontato dei campioni come la Spagna e l'Uruguay, e ora affronteremo un altro grande campione, l'Argentina. Cercheremo di dare il massimo in campo", ha dichiarato. L'omaggio a Messi non è il primo che la delegazione di Capo Verde fa in questo mondiale.
Poco prima del fischio d'inizio per l'incontro con l'Uruguay di Marcelo Bielsa, l'allenatore della squadra africana, Pedro Leitão Brito, è stato inquadrato dalle telecamere mentre consegnava un ossequio al 'Loco'. "Bielsa per me è un maestro. Come molti altri allenatori ho studiato molto quello che ha fatto nella sua carriera", ha spiegato dopo il sorprendente pareggio per 2 a 2, rivelando che l'ossequio (una pegamena e un gagliardetto) rappresentano simboli del suo Paese.