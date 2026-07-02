Capo Verde, il presidente promette: "Nostra maglia col 10 in regalo a Messi"

Nonostante l'ammirazione per Messi Neves ha assicurato ad ogni modo che la sua nazionale, gli 'Squali Blu'," darà il massimo in campo. "Siamo molto orgogliosi della prestazione degli Squali Blu ai Mondiali. La nostra qualificazione è già un grande traguardo. In questa Coppa del Mondo abbiamo affrontato dei campioni come la Spagna e l'Uruguay, e ora affronteremo un altro grande campione, l'Argentina. Cercheremo di dare il massimo in campo", ha dichiarato. L'omaggio a Messi non è il primo che la delegazione di Capo Verde fa in questo mondiale.