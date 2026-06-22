Belgio: nato il figlio di Doku, domani torna a Seattle

"Congratulazioni a Jeremy Doku e alla sua famiglia per la nascita del loro primo figlio, Praise. Con l'approvazione e accompagnato da uno dei medici della squadra, Jeremy si è recato a Londra per stare accanto a sua moglie in questa occasione speciale". Con un messaggio sui suoi profili social, la Federcalcio belga spegne le polemiche per la decisione dell'attaccante del Manchester City di lasciare momentaneamente il ritiro della squadra per assistere alla nascita del primogenito. "Doku tornerà a disposizione della nazionale domani sera a Seattle, mentre proseguirà la preparazione in vista della prossima partita contro la Nuova Zelanda", ha aggiunto la Federcalcio belga.