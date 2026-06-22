Attacchi a Doku, L'Équipe prende distanze da presentatrice

Il principale media sportivo francese, L'Équipe, ha preso le distanze dalle dichiarazioni di una presentatrice che aveva criticato l'esterno belga Jeremy Doku per la sua volontà di lasciare momentaneamente i Mondiali per assistere alla nascita del suo primo figlio. L'Équipe si è inoltre scusata con Doku in un comunicato stampa diffuso domenica sera, affermando che le dichiarazioni della presentatrice France Pierron non rappresentavano i suoi valori. La Pierron aveva descritto il parto come "un momento disgustoso, scusate, in cui il padre è inutile" durante la sua partecipazione al programma televisivo 'L'Équipe de Choc' venerdì. "Ci sono centinaia di calciatori che farebbero carte false per essere al tuo posto", aveva detto durante la trasmissione, replicando alle dichiarazioni di Doku rilasciate negli Stati Uniti. La moglie di Doku, Shireen, dovrebbe dare alla luce il loro figlio all'inizio di luglio, periodo in cui il Belgio spera di essere impegnato nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali.