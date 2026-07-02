Appello social dei tifosi degli Usa a Trump: "Grazia Balogun così può giocare"

02 Lug 2026 - 22:07
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I tifosi americani lanciano un appello a Donald Trump e gli chiedono di intervenire e sfruttare le sue conoscenze alla Fifa per revocare l'espulsione di Folarin Balogun, che sarà costretto a saltare la partita con il Belgio. Sui social molti chiedono al presidente di agire, un po' sul serio e un po' per scherzo. "Trump dovrebbe rivolgersi alla Fifa e emanare un ordine esecutivo", affermano alcuni tifosi su X. "Perché Trump non ha ancora graziato Balogun?", si chiedono altri. "Non per essere politico. Forse Trump potrebbe usare quella diplomazia che gli ha fatto incassare il premio per la Pace della Fifa per rescindere il cartellino rosso di Balogun", aggiungono altri fan. Altri tifosi invece notano come Balogun non giocherebbe per gli Stati Uniti se, quando la madre ha partorito per caso negli Stati Uniti, non ci fosse stato lo ius soli che Trump vuole abolire.

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