Psg schiacciasassi e i conti sorridono: tra Champions e Mondiale potrebbero incassare 300 milioni

Dopo aver conquistato l'Europa, il Psg è sbarcato negli States con la voglia di prendersi il mondo. Luis Enrique e i suoi ragazzi hanno spazzato via tutte (o quasi, vedi la sconfitta con il Botafogo) le squadre che si sono presentate sulla loro strada. L'ultima dimostrazione di forza, la semifinale con il Real Madrid vinta per 4-0, ha spalancato le porte della finale e ha ulteriormente rimpinguato le casse dei francesi che riceveranno dalla Fifa un assegno di almeno 100 milioni. Ecco come si sono strutturati i guadagni del Psg al Mondiale per Club: