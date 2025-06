Mondiale per club: il Dortmund trema ancora, ma ottiene la prima vittoria

Arrivano finalmente i tre punti per il Borussia Dortmund nel Mondiale per Club, seppur con una grande sofferenza. La vittoria per 4-3 sul Mamelodi Sundowns è infatti il frutto degli errori difensivi dei sudafricani, migliori del Bvb per ampi tratti della sfida. Al TQL Stadium di Cincinnati, Kovac lancia titolare Jobe Bellingham, ma il Dortmund è in bambola nei primi venti minuti. I Sundowns bucano la sua difesa all'11', con la grande azione e la bellissima rete di Lucas Ribeiro, e sfiorano anche il bis. Rimette tutto in gioco Ronwen Williams, nono miglior portiere nello scorso Trofeo Yashin (il Pallone d'Oro degli estremi difensori), con un clamoroso errore in costruzione: passa la palla a Nmecha per il facile 1-1 (17'). Qui si risveglia il Bvb, che passa in vantaggio su un altro errore: pallone perso da Mokoena, i gialloneri recuperano e sul cross di Brandt, Guirassy sale in cielo per incornare il 2-1 al 34'. Passano undici minuti e il Mamelodi, tramortito, subisce anche il 3-1 di Jobe Bellingham: prima rete del fratello d'arte nelle fila del Borussia (45').