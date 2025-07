Mondiale per Club, Chelsea-Psg è la finale: Luis Enrique e Maresca giocano a scacchi dentro e fuori dal campo

Chelsea o Paris Saint-Germain, sul tetto del mondo del calcio per i prossimi quattro anni ci sarà Londra o Parigi. Questa è la finale del Mondiale per Club, trasmessa in diretta su Canale 5 questa sera alle 21, una "partita a scacchi" com'è stata definita da uno dei protagonisti che decreterà la squadra migliore del mondo tra due che in questo 2025 hanno già trionfato a livello continentale. Da una parte il sistema di Enzo Maresca, in crescita ma già vincente come dimostrato tra Conference League e competizione negli Stati Uniti, dall'altra la travolgente utopia del collettivo costruita da Luis Enrique che in questo anno solare ha portato il club francese a dominare in lungo e in largo, a ogni latitudine.