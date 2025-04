Julio Cesar: "Che bello il nuovo Mondiale per Club: tifo Flamengo, Inter e Benfica"

Tu hai vinto un Mondiale per Club e quindi ti chiedo che valore aveva il Mondiale per Club ai tuoi tempi e che valore ha adesso, perché l'impressione è che stia crescendo sempre di più l'importanza di questa edizione. “Allora, è un paragone che penso non si possa fare, perché l'edizione in cui ho avuto l'opportunità di vincere era molto diversa da questa. Soprattutto perchè questo nuovo formato si giocherà ogni quattro anni. E questa rimane, questa vecchia edizione rimarrà. Allora penso che, vedendo come difficoltà, diciamo, vincere questo Mondiale, questo formato sarà molto bello. Il nuovo trofeo che è qua di fianco a me, tutto quello che è nuovo, tutto quello che è novità, sai, per i giocatori, per club che vogliono fare la storia, che arriveranno con tanta fame perché vogliono essere la prima squadra a vincere il primo Mondiale per Club giocato in questo formato, con questo nuovo trofeo. Allora, però, non posso dire che quello che ho vinto io non sia stato bello. È stato bellissimo, soprattutto per i giocatori dell'Inter sudamericani, perché io di solito, quando ho l'opportunità di descrivere le emozioni che ho vissuto insieme ai miei compagni in quel giorno lì, perché noi sappiamo quanto è valorizzato in Sudamerica il Mondiale per Club, perché si vince la Libertadores per arrivare al Mondiale per Club e diventare la squadra più forte al mondo. E in Europa, secondo me, la Champions League sarà sempre il trofeo più importante, se possiamo fare un paragone. Però l'emozione è stata veramente molto bella".