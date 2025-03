Mondiale per Club 2025, come verrà diviso il montepremi da un miliardo

A questa pioggia di introiti vanno aggiunti i premi per i risultati e quelli per il passaggio del turno. Come accade in Champions League, in ogni partita ci saranno premi in palio: ogni vittoria nelle tre partite del girone vale due milioni, mentre ogni pareggio vale un milione. A questi vanno aggiunti quelli per ogni passaggio del turno, un'informazione su cui la Fifa non ha comunicato ancora dati ufficiali ma, sempre secondo quanto ricostruito da Marca, non ci si dovrebbe allontanare troppo da queste cifre: gli ottavi di finale sono premiati con 7 milioni, i quarti di finale con altri 12 milioni, i semifinalisti con 20 milioni, la finale con 28 milioni e il vincitore con un bonus di 37 milioni di euro.