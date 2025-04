Mondiale per Club 2025, la coppa a San Siro per Inter-Cagliari

L'Inter si prepara ad accogliere tra le mura di San Siro la coppa del Mondiale per Club. Per il momento però, si tratta solo di una visita: il trofeo infatti sta facendo il tour delle città e degli stadi delle squadre qualificate alla nuova competizione. L'iniziativa, denominata per l'appunto "1 trofeo, 20 Paesi, 32 città", porterà a Milano la coppa che verrà alzata il 13 luglio sotto il cielo del New Jersey in occasione di Inter-Cagliari, in programma sabato 12 aprile alle ore 18 al Meazza.