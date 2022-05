Theo Hernandez: "La gente diceva che l'Inter era favorita, ora cosa dicono?"

PARLANO I GIOCATORI

Tonali: "Non c'è cosa più bella che essere campione d'Italia con il Milan"

Theo Hernandez si gode la vittoria dello scudetto e lancia una frecciata ai cugini nerazzurri. "Ci abbiamo creduto da sempre. La gente parlava, l'Inter era favorita, vinceva, ora voglio vedere cosa dicono... Ora continuiamo così - ha detto il terzino francese a Sky Sport -. L'immagine più bella sono i tifosi: hanno creduto in noi dall'inizio, oggi abbiamo visto la gente che c'era. Vogliamo ringraziare tutti quelli che sono con noi dall'inizio".

LEAO: "QUEST'ANNO SONO STATO UN GIOCATORE DIVERSO"

"Quest'anno sono stato un giocatore diverso, ho più fiducia e so di poter fare la differenza. La cosa più importante è la vittoria del campionato". Così Rafael Leao a Dazn dopo la conquista dello scudetto. Sui suoi obiettivi: "Ho fatto 11 gol in Serie A. Io non sono un giocatore egoista, ma devo diventare più concreto. Lo diventerò con il lavoro e l'allenamento".

TONALI: "NON C'È COSA PIÙ BELLA CHE ESSERE CAMPIONE COL MILAN"

Sandro Tonali è uno dei grandi protagonisti dello scudetto del Milan e affida le sue emozioni ai microfoni di Dazn. "Non c'è cosa più bella che essere campione d'Italia con il Milan - ha detto a fine gara - Mi sono tolto un peso dopo essere diventato un giocatore a tutti gli effetti del Milan. Non credo però che la giustificazione fosse quella, ci sono state tante altre cose". Sui tifosi: "Dobbiamo ringraziarli e basta. Sono riusciti a tornare allo stadio, oggi non sono potuti venire tutti, ma ci hanno dato una grande carica. Sono sempre stati una spinta in più. Grazie a tutti davvero".

ROMAGNOLI: "TANTI ANNI CHE SOFFRO, ORA GODIAMO"

Alessio Romagnoli rilascia a Milan TV le sue sensazioni dopo la vittoria dello scudetto. "Credo che sia meritato. Sono tanti anni che soffro e ora ce lo godiamo fino alla fine. Colgo l’occasione per ringraziare tutti, è un momento indimenticabile - ha spiegato il difensore e capitano rossonero -. Non so quello che farò nel futuro ma intanto…Sono orgoglioso di fare parte di questa squadra, siamo stati i più forti e l’abbiamo dimostrato”.

MAIGNAN: "MILANO È ROSSONERA, EMOZIONE FORTE"

"Una emozione molto forte, abbiamo lavorato tutta la stagione per questo. Ho detto prima che lavoriamo per vincere, quest'anno abbiamo vinto e Milano è rossonera". Così Mike Maignan, portiere del Milan, ha commentato alla tv del club la vittoria dello Scudetto. "La curva è stata straordinaria!" ha aggiunto.

KALULU: "CAPITE BENE? SIAMO CAMPIONI!"

Insieme a Tomori ha formato una coppia centrale praticamente impenetrabile e stasera Pierre Kalulu si gode ogni secondo del trionfo milanista. "Non so se vedete bene? Campioni d’Italia. Così tutti capiscono - ha detto a Milan TV - Non so che è successo, tutta la squadra ha lavorato tanto in allenamento. Abbiamo tutti lavorato molto bene, siamo Campioni d’Italia”.



SAELEMAEKERS: "FELICITÀ INDESCRIVIBILE"

Dopo la conquista dello scudetto, Alexis Saelemaekers sprizza di gioia. "E' una felicità che non posso descrivere, siamo molto contenti - ha spiegato l'esterno del Milan -. Abbiamo lavorato tanto, è un gruppo unito e l'abbiamo fatto vedere".

Vedi anche Milan Milan, Ibrahimovic: "Dedicato a Raiola. Ultima partita? Dipende da come sto"