Milan, Pioli: "Dicevano che andavamo più forti senza tifosi: non capivano un c..."

"A chi ci aveva detto che eravamo più forti senza di voi, non ci aveva capito un c....": così il tecnico Stefano Pioli ha dato il via alla festa del Milan, caricando i tifosi che hanno riempito la piazza della sede del club. Tra cori (tra cui ormai il famoso "Pioli is on fire"), striscioni e fumogeni migliaia di persone hanno festeggiato il Milan e il suo allenatore.