Internazionali d’Italia: Sinner la spunta su Krajinovic, ora i quarti con Tsitsipas

TENNIS

L'altoatesino supera il nº50 al mondo dopo un secondo set complicatissimo, chiuso solo al tie-break

Jannik Sinner batte Filip Krajinovic e stacca il pass per i quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2022. Altalenante prestazione dell'azzurro, che si esalta sul campo centrale del Foro Italico prima di archiviare la pratica non senza fatica con il punteggio di 6-2, 7-6 (6). Ora, ad attendere l'altoatesino, ci sarà un match difficile - ma non impossibile - contro Stefanos Tsitsipas, nº4 del ranking ATP. Krajinovic-Sinner: gli scatti del match













Sinner vince il primo set 6-2 in 34 minuti: 15 vincenti e 6 errori, foto esatta di un parziale di grandissima qualità ed efficacia per l’azzurro. Passaggio a vuoto per Jannik nel secondo parziale. Calano le percentuali di prime al servizio per l’italiano, mentre Krajinovic comincia a servire alla grande. Sinner soffre tanto e perde lucidità, prima di avere la meglio 7-6 in un tie-break tiratissimo in cui sono emersi talento e coraggio: sotto 4-5, trova il 6-5 con un doppio ace per poi chiudere con l'8-6 finale.