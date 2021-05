Internazionali d'Italia, Sonego-Rublev in chiaro in esclusiva su canale 20 e SportMediaset.it

Dopo l'impresa nel terzo turno contro Dominic Thiem, Lorenzo Sonego comincia a sognare in grande. Per l'occasione, il match valido per i quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia contro il russo Andrey Rublev sarà in chiaro in esclusiva su canale 20 e SportMediaset.it. Collegamento a partire dalle 18:45, con studio pre-partita condotto da Lucia Blini e interviste a cura di Federico Mastria. Telecronaca, invece, affidata a Giampaolo Gherarducci e Francesca Schiavone.

Getty Images