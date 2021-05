Internazionali d'Italia: k.o. con Goffin, Caruso fuori al primo turno

TENNIS

Successo meritato per il belga: maggior qualità e precisione nel suo gioco

Salvatore Caruso saluta gli Internazionali BNL d'Italia, quarto Masters 1000 stagionale al via sui campi del Foro Italico di Roma. Il 28enne siciliano, numero 80 del ranking ATP e in tabellone con una wild card, è stato sconfitto all'esodio dal belga David Goffin, numero 13 al mondo e 12ª testa di serie, che si è imposto con il punteggio di 6-4 6-1. Getty Images

Il resto delle partite di domenica 9 maggio: Auger-Aliassime ha superato in tre set Krajinovic e attende Schwartzman al secondo turno, archiviata la pratica Gasquet per Opelka e Djere per Carreño Busta.