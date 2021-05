Il Foro Italico accoglie il pubblico: "Un grande giorno per la ripartenza"

Le porte del Foro Italico sono di nuovo aperte al pubblico. "Oggi è un grande giorno. Per lo sport, per i tifosi e per la ripartenza del Paese - ha dichiarato il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, nel momento in cui gli Internazionali BNL d'Italia riaccolgono gli appassionati di tennis. "Grazie al Governo che ha apprezzato i protocolli di Sport e Salute e della Federtennis per la riapertura e grazie al sottosegretario Vezzali".