Scudetto Inter, Moratti: "Può iniziare un ciclo con Suning. Bisogna andare avanti con Conte"

Massimo Moratti può dire di aver definitivamente lasciato il testimone a Suning, che ha conquistato il suo primo scudetto con l'Inter: "C'è tutto per avviare un ciclo e fare bene anche in Champions come capitò a noi col primo titolo che servì ad aprire un quinquennio unico". L'ex presidente nerazzurro rende onore a Conte: "Ha enormi meriti, ci ha messo a lungo la faccia e ora bisogna andare avanti con lui. In Coppa Italia contro la Juventus ha sancito la nascita del Conte anti-juventino, che soddisfazione".

Getty Images