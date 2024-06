Italia, Spalletti: "Sono stati troppo più forti di noi"

Spagna-Italia: le foto della sfida



















































1 di 27 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 27 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

"Loro sono stati troppo più forti e hanno vinto meritatamente". Ad ammetterlo il ct dell'Italia Luciano Spalletti dopo la sconfitta contro la Spagna nella seconda uscita di Euro 2024. "La differenza l'ha fatta la freschezza, noi spesso abbiamo fatto letture ritardate. La chiave del problema è che noi siamo stati sotto il livello per reazione e per riguadagnare le posizioni basse, ci hanno creato problemi di velocità di scelte - ha detto il ct azzurro ai microfoni della Rai dopo la gara - Quando ho messo giocatori più freschi abbiamo recuperato in intensità e creato situazioni per pareggiare. La Croazia? Dipende come ci arriviamo. Se non abbiamo scelte di come giocare la palla diventa difficile".