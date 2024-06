Italia, contro la Bosnia ultimo test pre Europei. Spalletti cerca risposte 

STASERA A EMPOLI

Stasera a Empoli azzurri in campo nell'ultima gara prima del debutto nella rassegna continentale dove devono difendere il titolo

Euro 2024: la foto di squadra dell'Italia di Spalletti

























































© Getty Images 1 di 30 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Ultimo test poi si fa sul serio. Stasera a Empoli l'Italia di Luciano Spalletti scende in campo contro la Bosnia nell'ultima amichevole prima della partenza (fissata per lunedì) per gli Europei in Germania, dove gli azzurri debutteranno sabato 15 giugno a Dortmund contro l'Albania. Il pareggio senza gol di martedì scorso a Bologna contro la Turchia di Montella non ha entusiasmato nessuno: ecco perché la partita di stasera sarà fondamentale per fornire risposte e segnali che gli azzurri sono in crescita e pronti a difendere il titolo europeo conquistato nel 2021 a Wembley contro l'Inghilterra.

Spalletti darà spazio ad alcuni giocatori che sabato prossimo con l'Albania potrebbero essere titolari, a iniziare da Scamacca e Fagioli: il primo, assente martedì perché arrivato a Coverciano solo il giorno prima, guiderà l'attacco e sarà chiamato a confermare una stagione conclusa in crescendo, con la vittoria dell'Europa League e un bottino complessivo di 19 reti fra campionato e coppe con la maglia dell'Atalanta; il secondo, reduce da sette mesi di squalifica per scommesse agirà accanto a Jorginho in un centrocampo orfano di Barella, che sta recuperando da un affaticamento al retto femorale destro e sarà a disposizione per il debutto europeo. come ha detto Spalletti alla vigilia.



Per quanto riguarda la formazione iniziale, si va verso un 3-4-2-1 con Donnarumma in porta, difesa con Darmian, Buongiorno e Calafiori (o Bastoni), in cabina di regia la coppia formata da Fagioli e Jorginho con sugli esterni Bellanova e Cambiaso, sulla trequarti Chiesa e Frattesi dietro a Scamacca. Prima dell'inizio della partita la Figc e la Nazionale celebreranno lo storico successo agli Europei dell'Under 17.