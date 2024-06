Francia, Giroud fa il portiere e fa impazzire i social

Olivier Giroud l'ha fatto di nuovo. L'ex attaccante del MIlan, che proprio con i rossoneri a Marassi contro il Genoa è stato protagonista tra i pali al posto di Maignan salvando il risultato con una gran uscita su Puscas, è tornato in porta durante un allenamento della Francia e si è esibito in una grande parata che ha incendiato il web. I social francesi sono infatti impazziti per la pubblicazione di una foto in cui l'attaccante è ripreso mentre vola all'incrocio dei pali per deviare un tiro di uno dei suoi compagni di squadra durante la sessione di allenamento della squadra di Deshamps.