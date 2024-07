Euro 2024, sempre più autogol: con quello di Vertonghen siamo a 9

Vedi anche euro 2024 Euro 2024, Francia-Belgio 1-0: decide l'autogol di Vertonghen all'85' Vedi anche euro 2024 Euro 2024 è l’Europeo degli autogol: record vicino

L'ultimo autogol che lancia la Francia

E infine, l'ultimo in ordine di tempo è stato Vertonghen: a cinque minuti dal 90' il difensore ha deviato nella sua porta un tiro non irresistibile di Kolo Muani che è valso i quarti per la Francia e l'eliminazione per il Belgio. Siamo dunque a quota 9: considerando anche gli 11 autogol del 2021, il dato che emerge è che il 67% delle autoreti nella storia degli Europei sono arrivate nelle ultime due edizioni.