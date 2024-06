Dalic, rabbia contro l'arbitro: "Da dove arrivano quegli 8' di recupero?"

QUI CROAZIA

Il ct dopo la beffa contro l'Italia. "Siamo un paese piccolo per Uefa e Fifa, tutto quello che dico, lo dico al vento"

La Croazia ha accarezzato il sogno di passere agli ottavi di finale, ma il gol di Zaccagni al 98' ha mandato tutto in frantumi. E proprio quegli otto minuti di recupero hanno fatto arrabbiare il ct Zlatko Dalic. "L'arbitro ha sicuramente influenzato il risultato. Non so dove abbia trovato quegli otto minuti di recupero", ha detto dopo la partita che ha quasi estromesso la sua nazionale da Euro 2024.

"Quali errori? Quali interruzioni c'erano per recuperare otto minuti? Sono già cinque anni che parlo del comportamento della Uefa e della Fifa, ma nessuno mi ascolta. Siamo un paese piccolo per loro, tutto quello che dico, lo dico al vento", ha aggiunto furioso riferendosi all'arbitro olandese Makkelie. "Voglio congratularmi comunque con la mia squadra per il loro coraggio e il loro cuore, per tutti i loro sforzi. I giocatori sono stati fantastici. Grazie anche ai sostenitori, che hanno dimostrato cosa significa sostenere il proprio Paese. Siamo molto orgogliosi di loro", ha detto ancora Dalic.