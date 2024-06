Amichevoli Nazionali: attenta Italia, Spagna e Croazia stanno benissimo. Ok Belgio e Serbia

VERSO EURO 2024

Le Furie Rosse travolgono l’Irlanda del Nord 5-1, Modric e Budimir stendono 2-1 il Portogallo: tris dei Diavoli Rossi al Lussemburgo

Nelle ultime amichevoli delle Nazionali in vista di Euro2024 vincono le due avversarie dell’Italia, Spagna e Croazia: le Furie Rosse stendono l’Irlanda del Nord 5-1, mentre Modric e Budimir piegano 2-1 il Portogallo. Trionfano 3-0 il Belgio (sul Lussemburgo) e la Serbia (con la Svezia). Finiscono 1-1 Svizzera-Austria e Slovenia-Bulgaria, mentre l’Ungheria travolge 3-0 Israele. La Moldavia batte Cipro 3-2, 3-1 della Danimarca sulla Norvegia.

SPAGNA-IRLANDA DEL NORD 5-1

La Spagna non si ferma in vista di Euro2024, e dopo la cinquina rifilata ad Andorra vince 5-1 anche contro l’Irlanda del Nord. Doccia fredda in avvio per le Furie Rosse, che al 2’ subiscono la rete di testa di Ballard, sugli sviluppi di palla inattiva. Gli iberici non impiegano tanto tempo a rimettere l’incontro in carreggiata, e al 12’ la botta precisa da fuori area di Pedri vale l’1-1. Una volta sbloccata, la squadra di De La Fuente inizia a dilagare: al 18’ Morata completa la rimonta su assist di Jesus Navas, e al 29’ Pedri cala il tris con la sua personale doppietta. Per il poker bisogna aspettare soltanto il 35’, quando l’ex Napoli Fabian Ruiz raccoglie l’assist di Yamal e firma il 4-1. Il giovane talento del Barcellona si ripete anche nei successivi quarantacinque minuti: al 50’ confeziona il secondo assist della sua partita, questa volta per il neoentrato Oyarzabal, che mette in rete il 5-1 finale.

BELGIO-LUSSEMBURGO 3-0

Vittoria senza troppa fatica per il Belgio, che si impone per 3-0 sul Lussemburgo. Dominio totale da parte dei Diavoli Rossi fin dalle primissime battute, con un ampio possesso palla e un baricentro molto alto. Al 42’, a pochi minuti dall’intervallo, i padroni di casa la sbloccano, grazie al calcio di rigore trasformato da Romelu Lukaku. Nel secondo tempo le cose non cambiano, e il Belgio inizia a sfoderare tutto il suo potenziale offensivo: al 57’ grande giocata di Doku, che apparecchia per la doppietta personale di Lukaku, che vale il raddoppio. In finale di partita c’è spazio anche per Trossard, che all’81’ cala il tris per il definitivo 3-0.

DANIMARCA-NORVEGIA 3-1

Bella vittoria della Danimarca, 3-1 contro la Norvegia. Ottimo primo tempo da parte dei padroni di casa, che dopo dodici minuti indirizzano la sfida: a portare in vantaggio la squadra di Hjulmand ci pensa il mediano del Tottenham Hojbjerg. Gli ospiti faticano a reagire, e nove minuti più tardi Vestergaard sigla il raddoppio, dopo l’assist di Skov Olsen. Nella ripresa la formazione allenata da Solbakken cerca di accorciare le distanze, riuscendoci al 72’ con il solito Haaland, ma sul tramonto della sfida la Danimarca chiude i conti con la rete di Poulsen, che al 91’ segna il 3-1 finale.

PORTOGALLO-CROAZIA 1-2

La Croazia è già pronta per Euro2024, 2-1 di forza in casa del Portogallo in amichevole. Nel primo tempo gli ospiti partono forte, e all’8’ passano in vantaggio grazie al calcio di rigore conquistato da Kovacic e trasformato dal solito Modric. I lusitani faticano a reagire, con una manovra incredibilmente statica, e rischiano in numerose occasioni sulle ripartenze di Kramaric e compagni. All’uscita dagli spogliatoi Martinez inserisce Rafael Leao e Diogo Jota, e la musica per i portoghesi cambia: è proprio il giocatore del Liverpool a riportare l’incontro in equilibrio al 48’, insaccando dopo la bella discesa dell’altro subentrato Semedo. Leao semina il panico sulla sinistra, ma nel miglior momento dei portoghesi i croati colpiscono nuovamente: al 56’ l’ex Sampdoria Budimir incorna in rete il tap-in dopo la traversa dell’atalantino Pasalic. Il Portogallo prova in tutti i modi a pareggiare, ma nei minuti conclusivi la difesa di Dalic regge e Livakovic alza il muro.

SVEZIA-SERBIA 0-3

Tutto facile per la Serbia, che travolge la Svezia 3-0. I padroni di casa premono subito forte, ma pochi minuti dopo il quarto d’ora gli ospiti stappano la partita grazie all’ex Lazio Milinkovic-Savic. I gialloblù tornano a spingere sull’acceleratore, ma al termine della prima frazione di gioco i serbi sono avanti di una rete. Nella ripresa la squadra di Stojkovic dilaga: all’ora di gioco il bomber dell’Al Hilal Mitrovic firma il raddoppio, e dieci minuti più tardi l’esterno della Juventus Filip Kostic apparecchia per il tris di Dusan Tadic. Nel finale gli uomini di Jon Dahl Tomasson provano a rendere il passivo meno pesante, ma Rajkovic sale in cattedra con alcune parate decisive.

SVIZZERA-AUSTRIA 1-1

Accade tutto nel primo tempo tra Svizzera e Austria, la partita termina 1-1. Gli ospiti sbloccano il risultato dopo cinque minuti di gioco, con la rete di Baumgartner sull’assist di Kainz. Gli elvetici reagiscono praticamente subito, ma devono aspettare il 26’ per il gol di Widmer che riporta la sfida in equilibrio. I padroni di casa costruiscono qualcosa in più nella seconda parte del primo tempo, che però termina in parità sull’1-1. Al rientro in campo dopo l’intervallo la squadra di Ralf Rangnick gestisce maggiormente il possesso del pallone, ma le occasioni da gol latitano e il match tramonta tiepidamente sul pari.

LE ALTRE PARTITE

Destino piuttosto analogo a quello di Svizzera-Austria anche in Slovenia-Bulgaria, con l’1-1 che si consuma all’interno del primo quarto d’ora di gioco: il rigore di Despodov al 4’ apre le danze, poi al 14’ per i padroni di casa la pareggia Sporar. Archivia la pratica in poco tempo l’Ungheria, che cala il tris contro Israele nel giro di ventidue minuti: Sallai apre le marcature all’11’, poi la rapida doppietta di Varga (19’ e 22’). Tre gol anche per la Moldavia, che però rischia contro Cipro imponendosi per 3-2: al vantaggio dei padroni di casa di Motpan (44’) rispondono in due minuti Spoljaric (51’) e Pittas (53’), poi i moldavi la riprendono e la ribaltano con Stina (71’) e Bogaciuc (78’).