Ucraina-Austria: il futuro degli azzurri. La Danimarca sogna gli ottavi

LE PARTITE DI OGGI

L'incontro tra la nazionale di Sheva e quella di Foda stabilirà l'avversaria dell'Italia. Kjaer e compagni vogliono vincere per Eriksen

Finalmente scopriremo chi ci troveremo di fronte sabato a Wembley. Difficile capire chi sia meglio per l'Italia ma oggi ne sapremo di più. All'Ucraina basta un pari per raggiungere il secondo posto, l'Austria deve vincere. Sheva, allora in campo ora in panchina, ci riporta al quarto di finale di Germania 2006: un precedente esaltante. Oggettivamente gli ex sovietici sembrano meglio attrezzati e hanno tutte le conoscenze per mettere qualche granello di sabbia nel meccanismo azzurro: lo staff di Shevchenko, composto tra gli altri da Mauro Tassotti e Andrea Maldera, conosce perfettamente le caratteristiche dell'Italia.

L'Ucraina ha un centrocampo e un attacco dotati di buona tecnica: Zinchenko, Malinovskyi, Yarmolenko e Yaremchuk sono una garanzia. Dall'altra parte Alaba, Lainer, Sabitzer e Arnautovic sono i punti di forza di una nazionale oggettivamente poco brillante e incisiva. Il primo posto del girone è nelle mani dell'Olanda che lo consoliderà a meno di un impensabile suicidio contro la Macedonia del Nord di Pandev. De Boer ha finora tirato fuori il meglio dai suoi nonostante le critiche per il sistema di gioco. Questa sera sembra deciso a puntare su un lieve turnover, dando spazio anche a Malen, giusto per far contenti i suoi contestatori che affittano gli aerei accompagnati da striscioni dedicati al ct.

Giornata decisiva anche nel guppo B, con un Belgio destinato a chiudere al primo posto contro la Finlandia che, con un pari, avrebbe enormi possibilità di conquistare gli ottavi. Martinez potrebbe optare per un turnover che lasci a riposo il suo bomberone Lukaku in vista degli impegni da dentro o fuori. Copenaghen, invece, è pronta a trascinare la sua nazionale al passaggio del turno. Serve una vittoria con almeno due gol all'attivo nella partita contro la Russia. La Danimarca ha una voglia matta di dedicare a Eriksen l'approdo agli ottavi. Basterebbe la metà della foga messa in mostra nel primo tempo con il Belgio per centrare l'obiettivo.