Svezia, Kulusevski positivo al Covid: spunta il video (poi cancellato) di una festa

Le immagini si riferiscono a una settimana fa e sono diventate virali, ma il ct lo difende e annuncia: “Al suo posto non chiameremo nessun altro”

L’Europeo della Svezia non poteva cominciare peggio. Prima l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic e poi la notizia della positività al Covid di Kulusevski e Svanberg, che rischiano di aver già concluso il loro torneo prima ancora di cominciare. Il centrocampista della Juventus in particolare in queste ore è finito al centro delle polemiche per via di un video pubblicato su TikTok e poi cancellato in cui si vede il classe 2000 ad una festa in un appartamento a Stoccolma in compagnia di altre persone (tutte prive dei dispositivi di protezione personale) senza rispettare le normative anti Covid. Getty Images

Il video, nel quale si vede anche il noto rapper svedese 1.Cuz, risalirebbe allo scorso 30 maggio (quindi circa una settimana prima della positività del giocatore), ma è impossibile dire se Kulusevski abbia contratto il virus proprio a causa di questa festa privata. Fatto sta che il calciatore bianconero salterà sicuramente il debutto ad Euro 2020 del 14 giugno contro la Spagna.

Il ct Janne Andersson ha già annunciato che non cambierà la lista dei convocati, spera di recuperare Kulusevski già per la seconda partita del torneo (il 18 giugno contro la Slovacchia) e intanto lo difende dalla critiche: "Dejan era stato invitato da sua sorella e suo cognato a una cena in un appartamento privato - lo ha difeso il ct della Svezia - Quando è arrivato, ha trovato anche alcuni dei suoi amici che erano lì per fargli una sorpresa".

SVEZIA, CREATA BOLLA PARALLELA: 6 NUOVI CONVOCATI

Anche la Svezia, come la Spagna ha creato una bolla parallela in vista dell'esordio all'Europeo tra le due squadre - alle prese con casi Covid-19 - in programma lunedì a Siviglia. La nazionale scandinava ha deciso di prendere questa precauzione per timore di un possibile focolaio, dopo le positività di Kulusevski e Svanberg. "Valutiamo la situazione e vedremo cosa fare per essere sicuri da qualsiasi contrattempo - ha spiegato il ct Janne Andersson - Chiameremo sei giocatori, staranno in albergo completamente isolati, non incontreranno gli altri convocati". I giocatori in questione sono Jacob Rinne, Mattias Johansson, Joakim Nilsson, Niklas Hult, Jesper Harlsson e Isaac Kiese Thelin. Domenica la decisione definitiva sui 26 per gli Europei.

