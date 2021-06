Schmeichel sr: "La Danimarca non aveva scelta. Dalla Uefa opzione 0-3 a tavolino"

"Ho letto un'interessante affermazione della Uefa: diceva che i giocatori hanno insistito per giocare. Ma io so che questa non è la verità, o almeno è come loro vedono la verità. Ai giocatori sono state lasciate tre opzioni: giocare subito gli ultimi 50 minuti, finire la partita il giorno dopo a mezzogiorno oppure dare forfait e perdere 3-0. Parole di Peter Schmeichel, leggenda del calcio danese e padre del portiere della nazionale Kasper: se la Danimarca, dopo lo choc per l'arresto cardiaco di Christian Eriksen, non avesse portato a termine la partita di Euro 2020 contro la Finlandia entro mezzogiorno dell'indomani, sarebbe andata incontro alla sconfitta a tavolino.