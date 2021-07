Roma, Spinazzola vola in Finlandia per l'operazione al tendine d'Achille

Dopo la diagnosi che ha ufficializzato quanto purtroppo era già chiaro dopo le lacrime dell'Allianz Arena, Leonardo Spinazzola si prepara a volare in Finlandia per l'operazione al tendine d'Achille sinistro lesionato (rottura sottocutanea) nei minuti finali del match dell'Italia contro il Belgio. L'esterno della Roma verrà visitato probabilmente già oggi dal professor Sakari Orava dell'Hospital NEO di Turku, considerato uno dei migliori specialisti al mondo in materia di tendini, tanto da essere definito come il medico dei miracoli. L'intervento, per quanto non ancora confermato, potrebbe avvenire immediatamente dopo il consulto, al più tardi nella giornata di domani. Per i tempi di recupero si ragiona sempre nell'ordine dei sei mesi.