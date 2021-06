Mancini, la classe è sempre la stessa: colpo di tacco al volo

Deliziava i tifosi e gli appassionati di calcio con le sue giocate quando era calciatore ma Roberto Mancini quella classe non l'ha persa, anzi, è rimasta intatta nel corso degli anni. Lo ha fatto vedere a bordocampo durante il primo tempo della sfida tra Italia e Galles, valida per la terza giornata del Gruppo A di Euro 2020. Il ct azzurro ha deliziato il pubblico dell'Olimpico con un colpo di tacco al volo da applausi a scena aperta. E alla memoria torna quel bellissimo gol di tacco realizzato in Parma-Lazio del 17 gennaio 1999.