La Coppa è a Roma, Chiellini ci ha dormito… LIVE

SUL TRONO D'EUROPA

Dopo il trionfo di Wembley, l’Italia di Mancini è attesa alle 17 al Quirinale dal presidente della Repubblica

Tutto vero. L'Italia è campione d'Europa. La Nazionale di Mancini torna in Italia dopo il trionfo di Wembley e una “notte magica” di festeggiamenti alle 17 al Quirinale dal presidente della Repubblica Mattarella.

GLI INGLESI PROVANO A SCHERZARCI SU

FLORENZI, DALLA NONNA ALLA MAMMA: "GUARDA QUA"

L'ARRIVO A ROMA

TIFOSI IN DELIRIO: "CAMPIONI D'EUROPA"

Una corona in testa e la coppa nella mano destra: Giorgio Chiellini scende così dal pullman che ha portato la nazionale italiana da Fiumicino al Parco dei Principi, dove gli azzurri faranno base fino al pomeriggio quando poi ci saranno gli incontri con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (sarà presente anche Berrettini) e subito dopo con il Premier Mario Draghi. Ad attenderli all'aeroporto romano erano circa duecento tifosi, qualche unità in meno (un centinaio) nell'albergo che ospita l'Italia. Le bandiere tricolore, l'inno cantato a squarciagola e il coro "i campioni d'Europa siamo noi". Il bagno d'amore per gli azzurri di Roberto Mancini non finisce mai, e proprio il ct Roberto Mancini, insieme a Donnarumma e Chiellini, è tra i più acclamati. Bonucci e Spinazzola poi scaldano ancora i tifosi infreddoliti dopo la notte passata in strada per festeggiare l'Euro2020 vinto. Maglia celebrativa per tutti i calciatori, lo staff e i componenti del gruppo squadra: la scritta "campioni" sul retro e le firme d'oro stilizzate di tutti i giocatori che si aggiungono all'azzurro della maglietta. Alle 14 il pranzo di squadra e subito dopo il giro di visite istituzionali.

DONNARUMMA: "A CASA CON NOI"

ALLE 17 DA MATTARELLA

L'aereo sul quale ha viaggiato la nazionale italiana è atterrato all'aeroporto di Fiumicino. L'A319 dell'Alitalia, volo AZ 9001, proveniente da Londra Luton è atterrato all'aeroporto di Fiumicino alle 6:06. Ad attendere gli Azzurri, tornati da Wembley dopo aver vinto l'Europeo ai calci di rigore contro l'Inghilterra, moltissimi tifosi. Alle 17 il ricevimento dal Presidente della Repubblica Mattarella.

MANCINI: “TUTTO VERO”

ITALIA AL PARCO DEI PRINCIPI DI ROMA

Dopo l'atterraggio all'aeroporto di Fiumicino l'Italia campione d'Europa è arrivata all'hotel Parco dei Principi quartier generale azzurro nella Capitale. Ad attendere Chiellini, che e' sceso dal bus con una corona in testa, e compagni un nutrito gruppo di tifosi. Nel pomeriggio la squadra di Mancini sara' ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e a palazzo Chigi dal premier Mario Draghi.

CHIELLINI CON LA COPPA DAVANTI AI TIFOSI

Poco prima di uscire dal varco decentrato di Fiumicino, capitan Giorgio Chiellini è sceso dal pullman azzurro con la Coppa in mano alzandola davanti ad alcune decine di tifosi più fortunati che si erano staccati dal grosso che attendeva al Terminal, raggiungendo l'area molto più lontana dello scalo rispetto alle aerostazioni. Correndo verso il pullman, cori ed entusiasmo alle stelle alla vista del Capitano, che è stato seguito da Donnarumma e Bernardeschi. "E' tutto meraviglioso, che emozione", aveva detto poco prima Jorginho sotto l'area circondato dall'affetto degli operatori aeroportuali. Emozionato e commosso anche il presidente federale Gravina: "Bellissimo tornare a Roma con la Coppa". Tutti i giocatori, sotto bordo, sono stati bersagliati di foto ricordo e di cori. Incontenibile la gioia dei calciatori e dello staff tecnico manifestata apertamente nelle poche decine di metri che li separavano dall'aereo, che ha sfilato con le bandiere tricolore ed europea ai finestrini della cabina dei piloti, al pullman. Incitamenti per Immobile, Verratti, Chiesa, De Rossi ed un'ovazione alla vista di Spinazzola per il quale è scattato ormai il classico coro "Spina, Spina!!".

CHIELLINI SEGUE LA TRADIZIONE...

MALAGO': “NOTTE MAGICA”

"Ci avete regalato una notte magica! Siamo campioni d'Europa! Complimenti ai ragazzi, al ct Roberto Mancini e alla FIGC del Presidente Gravina. Il calcio torna a casa, ma in Italia!". Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, celebra su Twitter la vittoria degli Azzurri a Euro 2020.

TOTTI: “STORICO”

Notte storica per l'Italia, che si è laureata campione d'Europa a Wembley. Da Twitter arrivano i complimenti illustri di un campione del mondo come Francesco Totti, che ha rivolto il seguente messaggio ai ragazzi di Mancini: "Sul tetto d'Europa! Bravissimi ragazzi!".

“IT’S COMING ROME”

Vedi anche Euro 2020 Italia, Bonucci: "La Coppa torna a Roma, abbiamo dato una lezione agli inglesi"