Italia sperimentale con San Marino: test azzurro davanti a 500 tifosi

VERSO EURO 2020

Intanto Raspadori lascia il gruppo per aggregarsi all'Under 21

Il debutto a Euro 2020 è sempre più vicino e a Cagliari l'Italia si prepara al test contro San Marino. Un'amichevole importante per verificare le condizioni del gruppo, ma per cui Mancini ha deciso di utilizzare una formazione sperimentale in attesa di schierare i calibri pesanti. "Domani giocheranno Cragno, Toloi, Mancini, Ferrari, Biraghi, Cristante, Pessina, Castrovilli, Bernardeschi, Kean, Grifo", ha spiegato il ct. azzurro. Getty Images

Per l'occasione, il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali ha firmato il decreto che autorizza la presenza del pubblico allo stadio, consentendo l'ingresso a 500 tifosi alla Sardegna Arena. Sulle tribune i supporter dovranno indossare la mascherina e mantenere un distanziamento di un metro, sia frontalmente che lateralmente. L'ingresso sarà riservato alle persone in possesso di un referto negativo a un tampone effettuato nelle 48 ore prima della gara oppure della certificazione che attesti il completamento dell'iter di vaccinazione (o aver ricevuto la prima dose da almeno 15 giorni) o di un certificato che dimostri la guarigione dal Covid-19 da non più di sei mesi.

Ma veniamo al campo e alle scelte di mister Mancini. Dopo la gara contro San Marino, infatti, il ct dovrà prendere le sue decisioni, riducendo la rosa a 26 giocatori. "Saranno scelte dolorose - ha ammesso il selezionatore -. Conto di arrivare a 26 senza aggiunte per giocatori in bilico. Ma vedremo, entro l'1 giugno si può ancora cambiare". "Sta andando tutto molto bene, per noi era importante valutare le condizioni dei giocatori e i tempi di recupero - ha aggiunto Mancini -. Poi, è chiaro, da lunedì sera a Coverciano sarà tutta un'altra cosa".

Gli acciaccati del resto non mancano, soprattutto in mezzo al campo, e per l'ex tecnico di Inter e Manchester City questa prima settimana di ritiro sarà anche l'occasione per fare un primo bilancio e qualche considerazione sulla lista da presentare per l'Europeo. "Pellegrini è migliorato molto, penso che Verratti ce la possa fare, sta guarendo piu' velocemente, Sensi è da valutare ancora tra oggi e domani, preoccupano le sue ricadute - ha spiegato -. Ma faremo di tutto per portarlo con noi". "Cercheremo di portare i migliori 26 e soprattutto chi starà bene", ha assicurato il ct dell'Italia.

Del gruppo azzurro agli Europei sicuramente non farà parte Raspadori. Dopo l'esame clinico effettuato dallo staff medico, l'attaccante del Sassuolo ha lasciato questa mattina la Nazionale al Forte Village per aggregarsi all'Under 21 in ritiro a Tirrenia in vista della gara Italia-Portogallo valida per i quarti di finale di UEFA Euro Under 21.