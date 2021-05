Italia, Mancini: "Verratti può farcela, Sensi mi preoccupa. La lista dei 26? Scelte dolorose"

NAZIONALE

Il ct azzurro annuncia la formazione anti San Marino e fa il punto sugli infortunati. "Conto di arrivare a 26 secchi senza aggiunte per giocatori in bilico. Ma vedremo"

"Domani giocheranno Cragno, Toloi, Mancini, Ferrari, Biraghi, Cristante, Pessina, Castrovilli, Bernardeschi, Kean, Grifo". Il ct azzurro Roberto Mancini ha annunciato la formazione che affronterà in amichevole San Marino. "Questa partita - ha detto nella conferenza stampa della vigilia al Forte Village di Santa Margherita di Pula, dove gli azzurri sono in ritiro da lunedì sera - ci serve soprattutto per provare i nostri concetti di gioco e vedere le condizioni dei giocatori. Lo staff medico sta curando gli infortunati. Pellegrini sta migliorando molto, Verratti sta recuperando più velocemente del previsto e penso ce la possa fare, Sensi è da valutare in questi giorni. Mi preoccupa un po'. La lista dei 26? Saranno scelte dolorose. Conto di arrivare a 26 secchi senza aggiunte per giocatori in bilico. Ma vedremo".

E ancora: "Raspadori si è allenato a parte in questi giorni, dobbiamo capire se andrà con l'Under 21 o se resterà qua. Credo che possa avere un grande futuro. I ragazzi sono tranquilli e rilassati, i cambi di squadra coincidono spesso con un Europeo o con un Mondiale, ma non vedo grandi problemi. Questa è l'unica squadra che unisce tutti i tifosi, speriamo di renderli felici". Domani alla Sardegna Arena di Cagliari la Nazionale italiana di calcio giocherà con il lutto al braccio in memoria delle vittime della funivia del Mottarone e di Tarcisio Burgnich. "Ho voluto bene a Burgnich, per me a Bologna è stato quasi un secondo padre. Mi ha fatto giocare per la prima volta in Serie A, resterà per sempre nel mio cuore".