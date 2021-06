Italia, Chiesa è carico: "Facciamo bene a sognare"

NAZIONALE

"Rispetto le scelte di Mancini. Ci sono 26 titolari e dobbiamo essere tutti pronti"

"Facciamo bene tutti a sognare, siamo tutti qui per raggiungere l'obiettivo". Così Federico Chiesa, attaccante della Juventus e della Nazionale, ha ribadito le grandi ambizioni azzurre a Euro 2020. "Il mister Mancini prende in considerazione tutti e 26 gli uomini convocati, siamo tutti pronti - ha aggiunto -. Ci sono 26 titolari e dobbiamo essere tutti pronti ad entrare in campo per fare la prestazione". "L'obiettivo è grande e dobbiamo essere tutti proti a dare una mano - ha continuato -. Io dove mi mette il mister gioco, non c'è problema". Getty Images

"La voglia di lasciare il segno è tanta, ma devo prima di tutto pensare alla squadra - ha proseguito Chiesa -. Dalla Juve porto la mentalità vincente, la voglia di vincere". "E' ovvio che si spera sempre di giocare, ma sono pronto a dare il massimo quando mi metterà in campo", ha dichiarato ancora l'esterno d'attacco della Nazionale.

Ancora a proposito del gruppo azzurro, Chiesa ha poi confermato la qualità e la compattezza della rosa. "Questa squadra ha tantissima qualità su tutti i fronti, io ho determinate caratteristiche ma tutti possiamo fare la differenza - ha spiegato -. Dobbiamo sentirci tutti pronti e importanti".

"Il Galles ha giocatori importanti, Gareth Bale è un fuoriclasse e Ramsey è un giocatore oltre la media che ho apprezzato tanto - ha proseguito Chiesa parlando degli avversari di domenica -. Purtroppo non ha potuto darci una mano alla Juventus per gli infortuni ma ha sempre dato massimo e siamo anche amici fuori dal campo". "E'stato molto emozionante l' esordio a Kiev in Champions con la Juve, ma lo è stato altrettanto esordire all'Europeo", ha concluso l'esterno offensivo azzurro.