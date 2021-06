Inghilterra, Southgate perde i pezzi: anche Henderson e Maguire a rischio

VERSO EURO 2020

Dopo il forfait di Alexander-Arnold, il ct potrebbe dover rinunciare anche al centrocampista del Liverpool e al difensore dello United

Emergenza infortuni per l'Inghilterra a pochissimi giorni dall’inizio di Euro 2020. Dopo aver perso Trent Alexander-Arnold, che ha già lasciato il ritiro dei Tre Leoni per un infortunio alla coscia, il Ct Gareth Southgate teme di dover rinunciare anche a Jordan Henderson e Harry Maguire. Euro 2020, la ‘squadra’ degli assenti fa davvero paura Getty Images

Il capitano del Liverpool salterà sicuramente il debutto europeo, domenica prossima a Wembley contro la Croazia, per il riacutizzarsi di un problema agli adduttori che si trascina ormai da mesi. Southgate sperava di averlo a disposizione nel corso del torneo, ma ora sembra che le possibilità di un suo pieno recupero a breve siano davvero minime.

Stesso discorso per il difensore del Manchester United, un'altra convocazione a rischio da parte del ct dei Tre Leoni. Non solo l'infortunio alla caviglia subito a maggio non è stato ancora superato, ma gli ultimi accertamenti hanno evidenziato anche delle complicazioni che rischiano di tenere Maguire fuori per diverse settimane.

Vedi anche Euro 2020 Inghilterra, Alexander-Arnold salta Euro 2020. Belgio in ansia per De Bruyne