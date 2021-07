Inghilterra: niente allenamento per Foden, a rischio per l'Italia

VERSO ITALIA-INGHILTERRA

Il gioiello del Manchester City ha riportato una piccola botta al ginocchio

A 24 ore dalla finale di Euro 2020, in casa Inghilterra scatta l'allarme Phil Foden. Il gioiello del Manchester City, come riporta la Federcalcio inglese, ha saltato l'ultimo allenamento in programma a causa di una piccola botta al ginocchio ed è a rischio per il match contro l'Italia. Nei piani di Southgate, il 21enne jolly inglese non sarebbe comunque partito titolare. Getty Images

Gli altri 25 giocatori della squadra di Southgate si sono allenati normalmente al St George's Park in vista della finale di Euro 2020 di domenica sera contro l'Italia a Wembley. L'intera rosa dei 26 ha superato i test del coronavirus richiesti dalla UEFA prima della partita. Il ct inglese non ha dubbi di formazione e confermerà gli 11 scesi in campo con la Danimarca, con Saka, Mount e Sterling alle spalle di Kane. Foden, se recupererà, sarà un'arma in più dalla panchina come contro i danesi.