Euro 2020, top-11 della fase a gironi: Donnarumma rappresenta l'Italia

EURO 2020

Nessun altro giocatore degli azzurri, presenti Schick e Cristiano Ronaldo

L'Italia che è volata agli ottavi di finale di Euro 2020 da imbattuta e con zero gol al passivo non ha convinto la Uefa che nella top-11 della fase a girone della competizione ha inserito solo Gianluigi Donnarumma tra gli azzurri. Cristiano Ronaldo è l'unico altro giocatore della scorsa Serie A selezionato, mentre due vecchie conoscenze fanno parte della lista: Schick della Repubblica Ceca e Shaqiri della Svizzera.

Il criterio, va specificato, si riferisce ai punteggi del fantasy legato al sito ufficiale della Uefa e anche per questo motivo solamente Gigio Donnarumma è l'unico rappresentante della Nazionale di Mancini, brava fino a questo momento a valorizzare il gruppo senza affidarsi alle qualità individuali di un giocatore.

Tra i giocatori con i punteggi più alti tra i difensori troviamo Dumfries per l'Olanda, Laporte per la Spagna e il belga Meunier. Il centrocampo ideale vede schierato Yarmolenko (Ucraina), Wijnaldum (Olanda), Shaquiri (Svizzera) e Forsberg (Svezia). In attacco l'ex romanista Schick (Repubblica Ceca), la star del Portogallo Ronaldo e Depay (Olanda).