Euro 2020, Svizzera-Spagna 2-4: iberici in semifinale

SVIZZERA-SPAGNA 2-4

A San Pietroburgo un autogol di Zakaria sblocca la gara, poi Shakiri pareggia. Dopo i supplementari, ai rigori decisivi gli errori di Scharf, Akanji e Vargas

di

STEFANO RONCHI

La Spagna trema, ma prosegue il cammino a Euro 2020. Nel primo quarto di finale la squadra di Luis Enrique batte la Svizzera 4-2 ai rigori e stacca il pass per la semifinale, dove affronterà la vincente di Belgio-Italia. A San Pietroburgo un gol per tempo nei 90': un'autorete di Zakaria (8') sblocca la gara, poi Shakiri (68') pareggia e Oliver espelle Freuler ('77). Dopo i supplementari, dal dischetto decisivi gli errori di Scharf, Akanji e Vargas. Spagna in semifinale di rigore Getty Images

LA PARTITA

Alla Gazprom Arena il primo tempo è un mix di tattica e giocate a singhiozzo. Senza Xhaka, Petkovic piazza Zakaria accanto a Freuler e davanti si affida ancora a Shaqiri, Seferovic ed Embolo. Luis Enrique invece punta tutto sul tridente Ferran Torres, Morata, Sarabia. A buon ritmo è la Spagna a prendere in mano il possesso cercando l'ampiezza sugli esterni. La Svizzera invece resta bassa e riparte. Con le squadre corte e ordinate, i primi minuti passano senza grandi emozioni. Poi, sugli sviluppi di un corner, alla prima occasione buona la squadra di Luis Enrique passa in vantaggio grazie a un sinistro di Jordi Alba deviato da Zakaria alle spalle di Sommer. Autorete che sblocca il match, aumenta il ritmo e apre gli spazi. In vantaggio, la banda di Luis Enrique domina in mediana con Busquets e Pedri, si appoggia a Morata e controlla il match tenendo palla e attaccando la profondità con Ferran Torres e Sarabia. La Svizzera però non molla e con l'ingresso di Vargas per Embolo prova ad aumentare la pressione sui portatori. Da una parte una punizione di Koke finisce alta di poco e Sommer blocca un colpo di testa ravvicinato di Azpilicueta. Dall'altra Seferovic arriva invece tardi su una buona imbucata di Shaqiri, Akanji spedisce alto da buona posizione e Widmer manca il bersaglio grosso di testa. Guizzi che tengono il risultato in bilico e chiudono il primo tempo col 66% del possesso in mano agli iberici.

La ripresa si apre con l'ingresso di Dani Olmo al posto di Sarabia. Sostituzione che dà più spinta alla Spagna e aumenta i giri a sinistra. Dopo un cambio gioco col contagiri di Laporte e una bella giocata dell'attaccante del Lipsia, Koke spedisce alto di testa. Poi Morata lascia il posto a Gerard Moreno e gli iberici tremano prima su una zuccata di Zakaria fuori di poco e poi su un inserimento pericoloso di Zuber. Occasioni che interrompono il possesso di Pedri & Co., aumentano la pressione elvetica e accendono il match. Dopo un pasticcio in difesa di Laporta e Torres, Shaqiri pareggia i conti con freddezza infilando di destro tra le gambe di Azpilicueta. Gol che rimette tutto in equilibrio e costringe la Spagna a ricominciare tutto da capo. Widmer chiude su Dani Olmo dopo una buona giocata di Gerard Moreno, poi Oliver espelle Freuler per un intervento duro su Gerard Moreno. Rosso che costringe Petkovic a levare Shakiri e Seferovic e a far entrare Sow e Gavranovic per dare più equilibrio alla squadra e rimanere comunque pericoloso in ripartenza. Tattica che soffoca le giocate della Spagna negli ultimi venti metri e porta la partita ai supplementari.

In superiorità numerica, nell'extra-time la Spagna spinge. E si gioca solo nella metà campo svizzera. Sommer ferma un colpo di tacco in area di Pau Torres, poi Llorente ci prova di destro e Gerard Moreno non trova il tempo di testa. In pressione, la squadra di Luis Enrique attacca a testa bassa e colleziona occasioni. Sommer prima si supera su Gerard Moreno, poi si fa trovare pronto su due tentativi di Oyarzabal. Lampi che accendono la manovra iberica, ma che non sfondano la retroguardia di Petkovic, attenta a fare densità al limite e a serrare gli spazi per le imbucate. Rodriguez chiude perfettamente su Llorente, poi Dani Olmo prima impegna Sommer, poi spara alto. Nel finale Busquets ci prova di testa, ma Sommer si fa trovare pronto. Poi il portiere svizzero dice no ancora a un sinistro debole di Gerard Moreno e porta tutto ai rigori.

Sul dischetto il primo a presentarsi è Busquets, ma centra il palo. Poi Gavranovic e Dani Omo vanno a bersaglio. A seguire sono in tre a sbagliare: Schar, Rodri e Akanji. Errori interrotti dalla freddezza di Gerard Moreno e di Oyarzabal, che dopo il penalty alto di Vargas decide la gara e porta la Spagna in semifinale col brivido.



IL TABELLINO

SVIZZERA-SPAGNA 2-4 dcr (1-1)

Svizzera (3-4-1-2): Sommer 7; Elvedi 6.5, Akanji 5,5, R. Rodriguez 6,5; Widmer 6 (10' pts Mbabu 6), Zakaria 6 (10' pts Schar 5,5), Freuler 5, Zuber 6 (46' st Fassnacht 5,5); Shaqiri 6,5 (36' st Sow 5,5); Seferovic 6 (36' st Gavranovic 6), Embolo 6 (23' Vargas 5).

A disp.: Mvogo, Kobel, Benito, Fernandes, Comert, Lotomba. All.: Petkovic 6,5

Spagna (4-3-3): Unai Simon 6,5; Azpilicueta 6, Pau Torres 5 (7' sts Thiago Alcantara 6), Laporte 5,5, Jordi Alba 6,5; Koke 6,5 (46' st M. Llorente), Busquets 6, Pedri 6,5 (17' sts Rodri 5,5); Ferran Torres 5,5 (1' pts Oyarzabal 6), Morata 6,5 (9' st Gerard Moreno 6), Sarabia 5 (1' st Olmo 6,5).

A disp.: De Gea, Sanchez, Eric Garcia, Gayà, Traoré. All.: Luis Enrique 6

Arbitro: Michael Oliver (Eng)

Marcatori: 8' aut. Zakaria (Sv), 23' st Shaqiri (Sv)

Rigori: Busquets (Sp) palo, Gavranovic (Sv) gol, Dani Omo (Sp) gol, Schar (Sv) parato, Rodri (Sp) parato, Akanji (Sv) parato, Gerard Moreno (Sp) gol, Vargas (Sv) alto, Oyarzabal (Sp) gol

Ammoniti: Widmer, Gavranovic (Sv); Laporte (Sp)

Espulsi: 32' st Freuler (Sv) - intervento pericoloso



LE STATISTICHE

- La Spagna ha vinto quattro delle cinque lotterie dei rigori agli Europei, perdendo solo contro l'Inghilterra ai quarti di finale del 1996.

- La Spagna è la prima squadra nella storia a usufruire di almeno tre autoreti in un singolo grande torneo internazionale (Mondiali + Europei): due v Slovacchia e una v Svizzera.

- L'autogol di Denis Zakaria è il 10° visto a EURO2020, uno in più rispetto a quelli registrati in tutte le le precedenti 15 edizioni degli Europei (nove).

- L'autorete di Zakaria (8') è il secondo gol più veloce della Spagna nella fase a eliminazione diretta degli Europei dopo la rete di Pereda al 6º minuto nella finale del 1964 contro l'Unione Sovietica.

-Quello di Zakaria è il primo autogol subito dalla Svizzera ai campionati Europei.

- La Svizzera ha subito oggi il gol più veloce da inizio partita nella sua storia agli Europei (8º minuto).

- La Svizzera ha segnato otto gol a EURO2020, tanti quanti quelli realizzati in tutte le precedenti 13 gare nella competizione.

- La Spagna ha subito cinque gol in questi Europei, soltanto nell’edizione del 2000 ne ha incassati di più nella competizione (7).

- La Svizzera ha due giocatori (Shaqiri e Seferovic) con almeno tre gol segnati in un grande torneo internazionale per la prima volta dal Mondiale 1954 (Josef Hügi e Robert Ballamann).

- Xherdan Shaqiri è diventato il miglior marcatore della Svizzera agli Europei, con quattro reti.

- Nel primo tempo supplementare la Spagna ha tentato 11 tiri, più di quelli effettuati nei primi 90 minuti di gioco (10).

- Pau Torres ha giocato 161 palloni in questo match, record per un giocatore in una singola partita degli Europei da quando Opta raccoglie questo dato (1980).

- Pedri è il più giovane giocatore a disputare un quarto di finale agli Europei (18 anni e 219 giorni) e il terzo diciottenne dopo Wayne Rooney nel 2004 (18 anni e 244 giorni) e Renato Sanches nel 2016 (18 anni e 317 giorni).