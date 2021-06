Euro 2020, Spagna-Svezia 0-0: le Furie Rosse steccano la prima

SPAGNA-SVEZIA 0-0

Morata si divora un gol, Olsen dice no a Dani Olmo e Gerard Moreno, mentre Isak è fermato dal palo

di

ANDREA GHISLANDI

Nella prima giornata del gruppo E di Euro 2020, la Spagna fa solo 0-0 con la Svezia. A Siviglia, gli spagnoli mettono alle corde gli scandinavi, ma Olsen è strepitoso sul colpo di testa di Dani Olmo (16') ed è graziato da Morata al 38', che calcia fuori dopo un liscio di Danielson. Al 41' Isak spaventa gli iberici, ma il pallone è deviato da Llorente sul palo e poi tra le braccia di Unai Simon. Al 90' grande riflesso di Olsen su Gerard Moreno. La Spagna non sfonda, solo 0-0 con la Svezia





































































LA PARTITA

Arriva da Siviglia la prima grande sorpresa di Euro 2020, con la Spagna che non riesce a sfondare il muro eretto dalla Svezia e comincia la sua campagna con un misero pareggio senza gol. Fanno la partita le Furie Rosse, ma il lungo possesso palla (85%, un record in un match tra Europei e Mondiali) è vanificato dalla mancata precisione sotto porta e dalle parate di Olsen, di gran lunga il migliore in campo. Insieme a Luis Enrique, che paga dazio ad alcune scelte un po' discutibili, sul banco degli imputati sale anche Alvaro Morata, che ha sulla coscienza una colossale chance divorata e un tiro impreciso nella ripresa, prima di essere sostituito da Gerard Moreno, ben più pericoloso dell'attaccante juventino. Sperava di certo in una serata diversa Pedri, che diventato è il più giovane calciatore spagnolo (18 anni e 201 giorni) a giocare un match tra Europei e Mondiali. La Svezia ha pensato quasi esclusivamente a difendersi, ma ha anche avuto un paio di occasioni clamorose con Isak e Berg per portare a casa l'intera posta.

La prima frazione è un monologo delle Furie Rosse, con grande spavento nel finale. La squadra di Luis Enrique è molto attiva soprattutto a destra, con Marcos Llorente particolarmente ispirato, ben coadiuvato da Koke e Dani Olmo. Il centrocampista offensivo del Lipsia calcia alto dal limite (7') e al 16' solo un miracolo di Olsen gli nega il gol dopo un colpo di testa schiacciato su invito del capitano dell'Atletico, che ha un paio di occasioni al 23' e al 29' ma non trova mai la porta. Gli svedesi pensano solo a difendersi e non riescono mai a ripartire, quindi si continua a giocare a un porta sola. Al 38' un clamoroso liscio di Danielson aziona Morata che non ne approfitta e calcia a lato con un destro a giro. Occasione divorata dall'attaccante della Juve per la disperazione di Luis Enrique. Gli spagnoli sprecano troppo e per poco non subiscono la beffa al 41', quando Isak salta Laporte e calcia in porta, il pallone è deviato da Marcos Llorente sul palo e poi tra le braccia di Unai Simon. E' suo, senza dubbio, l'Oscar della sfortuna. La prima frazione si chiude con una botta di Dani Olmo, che Olsen respinge male e per poco non fa un clamoroso autogol.

La ripresa inizia con un'altra occasione per Morata dopo una corta respinta di Danielson, ma il rasoterra dello juventino è ancora impreciso. Poco dopo l'ora di gioco, gli svedesi vanno vicinissimi al vantaggio: Isak difende bene palla, poi la passa a Berg sul secondo palo che clamorosamente tutto solo calcia a lato. Luis Enrique cerca linfa e qualità dalla panchina, inserendo Thiago Alcantara e Sanabria per i deludenti Rodri e Morata. Le Furie Rosse ce la mettono tutta, ma il muro svedese regge senza eccessivi patemi, arroccandosi al limite dell'area di rigore. C'è spazio anche per Gerad Moreno e Oyarzabal, mentre Andersson aveva tolto abbastanza inspiegabilmente Isak per coprirsi ancora di più. E proprio al 90' capita sulla testa dell'attaccante del Villarreal l'ultima occasione, ma Olsen d'istinto si salva con i piedi e salva i suoi.

IL TABELLINO

SPAGNA-SVEZIA 0-0

Spagna (4-3-3): Unai Simon 6; M. Llorente 6,5, Pau Torres 6, Laporte 5,5, Jordi Alba 6; Koke 6,5 (42' st Fabian Ruiz sv), Rodri 5 (20' st Thiago Alcantara 5,5), Pedri 5,5; Ferran Torres 5 (29' st Oyarzabal 5,5), Morata 5 (21' st Sarabia 6), Dani Olmo 6,5 (29' st Gerard Moreno 6). A disp.: De Gea, Sanchez, Azpilicueta, D. Llorente, Eric Garcia, Gaya, Traoré. All.: Luis Enrique 5,5

Svezia (4-4-2): Olsen 7,5; Lustig 5,5 (30' st Krafth sv), Lindelof 6,5, Danielson 5, Augustinsson 6; S. Larsson 6, Ekdal 6, Olsson 6 (39' st Cajuste sv), Forsberg 5 (39' st Bengtsson sv); Berg 5 (24' st Quaison 5,5), Isak 6,5 (24' st Claesson 5,5). A disp.: Johnsson, Nordfeldt, Svensson, Helander, Sema, Jansson, J. Larsson. All.: Andersson 6

Arbitro: Vincic (Slovenia)

Marcatori: -

Ammoniti: Lustig (SV)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• Pedri è il più giovane calciatore spagnolo (18 anni e 201 giorni) a giocare un match tra Europei e Mondiali, superato Cesc Fabregas nella Coppa del Mondo 2006 v Ucraina (19 anni e 41 giorni).

• La Spagna ha vinto solo una delle ultime sei partite all’esordio in una delle principali competizioni internazionali, considerando sia Mondiali che Europei: 1-0 contro la Repubblica Ceca a Euro 2016 (3N, 2P).

• La Spagna ha registrato un possesso palla del 85%, record in un match tra Europei e Mondiali dal 1980, da quando Opta raccoglie il dato.

• La Spagna ha pareggiato quattro delle ultime cinque partite tra Europei e Mondiali (1V), incluse le ultime tre – l’ultima volta che aveva registrato tre segni “X” di fila in questi tornei risaliva al 1984.

• La Spagna non ha segnato in due delle ultime tre partite, tante quante nelle precedenti 51.

• La Spagna ha mantenuto la porta inviolata in 11 delle ultime 14 partite agli Europei.

• Dani Olmo e Rober Lewandowski sono i due giocatori che hanno tentato più tiri senza segnare in questo Europeo (cinque entrambi).

• La Spagna è rimasta a secco di gol all’esordio di una edizione di un Europeo per la prima volta dal 2000: 0-1 v Norvegia in quel caso.

• La Svezia ha pareggiato 0-0 un match tra Europei e Mondiali per la prima volta dalla Coppa del Mondo 2006 (v Trinidad e Tobago).