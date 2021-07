Euro 2020, Southgate: "Italia fenomenale, abbiamo un compito difficile"

EURO 2020

Il ct inglese a due giorni dalla finale: "Quello che ha fatto Mancini negli ultimi due anni è stato eccezionale"

Gareth Southgate elogia gli Azzurri e si prepara alla battaglia, a due giorni dalla finalissima di Euro 2020: "Il record dell'Italia è fenomenale - ha detto il ct dell'Inghilterra -. Hanno giocato dieci finali (tra Europei e Mondiali, ndr). Abbiamo un compito enorme davanti a noi, ma lo affronteremo con grande voglia. Mancini ha fatto un lavoro eccezionale, il modo in cui ha giocato la squadra negli ultimi due anni dice tutto. Non ci sono solo le vittorie, ma anche i pochissimi gol subiti". Getty Images

L'allenatore, come riportato dal Guardian, ha poi parlato dell'atmosfera che attenderà le due sfidanti domenica sera allo stadio: "Ascoltare Wembley e tutto il paese è stato un onore. Non posso essere più orgoglioso di avere l'opportunità di guidare il mio paese e portare felicità in questo momento così difficile. È una sensazione davvero speciale".