Euro 2020, semifinale Italia-Spagna: statistiche, numeri e curiosità

STATISTICHE E CURIOSITà

Ormai un classico agli Europei: settima volta complessiva, quarta consecutiva considerando la fase ad eliminazione diretta

Italia-Spagna è quasi un classico degli Europei visto che le due nazionali si sono affrontate complessivamente sei volte, ed è il quarto torneo continentale consecutivo che si avrà questa sfida nella fase ad eliminazione diretta. L'ultima volta, Euro 2016, decisero Chiellini e Pellè ma a Euro 2008 (quarti di finale, ai rigori) e 2012 (in finale) furono le Furie Rosse a vincere per poi sollevare il trofeo. Ecco tutte le statistiche e le curiosità firmate Opta. Getty Images

● L’Italia ha battuto la Spagna solo due volte negli ultimi 14 confronti in tutte le competizioni (7N, 5P): una vittoria per 2-1 in amichevole nel 2011 e il più recente successo per 2-0 agli ottavi di Euro 2016 con i gol di Giorgio Chiellini e Graziano Pellè.

● Italia e Spagna si sono incontrate nove volte in precedenza agli Europei o ai Mondiali, con l’Italia che ha vinto in quattro occasioni e la Spagna in una (4N). Questa sfida farà di Italia-Spagna la partita più giocata tra due Nazionali europee in uno dei maggiori tornei internazionali (Europei e Mondiali).

● Questo sarà il settimo incontro in un Campionato Europeo tra Italia e Spagna. Inoltre, per il quarto torneo Europeo consecutivo le due Nazionali si incontrano nella fase ad eliminazione diretta, con la Spagna che ha passato il turno nel 2008 e ha vinto la finale di Euro 2012, prima che l’Italia la eliminasse nel 2016.

● L’Italia ha raggiunto la sua 12a final-four in un grande torneo internazionale (Europei e Mondiali); solo la Germania (20) è approdata alle final-four più volte tra le squadre europee. Gli Azzurri hanno superato il turno in nove delle precedenti 11 occasioni, tra cui ciascuna delle ultime quattro, la più recente ad Euro 2012 quando poi persero la finale contro la Spagna (0-4).

● L’Italia ha vinto tutti e cinque i match giocati a Euro 2020 ed è l’unica squadra tra le quattro rimaste con il 100% di successi. Solo nella Coppa del Mondo (Italia ’90) gli Azzurri hanno vinto più partite in un singolo grande torneo internazionale (sei), mentre la sola Nazionale europea a vincere ciascuno dei primi sei match in uno dei maggiori tornei internazionali è stata l’Olanda in occasione della Coppa del Mondo 2010 in Sudafrica, quando perse poi contro la Spagna in finale.

● La Spagna ha raggiunto le semifinali di un Campionato Europeo per la terza volta nelle ultime quattro edizioni della competizione (fallendo solo nel 2016). Inoltre, hanno vinto il torneo in ciascuna delle ultime due occasioni in cui hanno raggiunto le final-four (nel 2008 e nel 2012).

● Dopo aver perso ciascuno dei primi quattro match giocati a Wembley tra il 1955 e il 1968, la Spagna ha perso solo una volta nelle ultime cinque partite disputate nello stadio londinese (2V, 2N). Ciononostante, fu eliminata da Euro 1996 proprio a Wembley, perdendo ai rigori contro l’Inghilterra padrone di casa.

● Nessuna squadra ha beneficiato di più autogol della Spagna nella storia degli Europei (tre). Inoltre tutti e tre gli autogol segnati in favore della Spagna sono arrivati ad Euro 2020.

● Lorenzo Insigne ha partecipato attivamente a 13 reti nelle sue 15 presenze per l’Italia in tutte le competizioni (sei gol, sette assist), tra cui il gol decisivo nella vittoria dell’Italia per 2-1 contro il Belgio nei quarti di finale.

● La coppia spagnola composta da Dani Olmo (16) e Gerard Moreno (15) ha effettuato più tiri di chiunque altro a Euro 2020 senza trovare il gol. I 15 tiri di Moreno hanno totalizzato un valore di Expected Goals (xG) di 3.3, inferiore solo al totale registrato da Cristiano Ronaldo (4.9) ed Alvaro Morata (4) con le loro conclusioni.