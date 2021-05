Euro 2020: ok del Governo, da lunedì vaccinazione per gli azzurri

Via libera dal Governo alle vaccinazioni per gli azzurri in vista degli Europei di calcio, che si apriranno l'11 giugno allo Stadio Olimpico contro la sfida tra l'Italia e la Turchia. A partire da lunedì i giocatori - non i membri dello staff - si recheranno nei due hub vaccinali messi a disposizione dalla Federazione, lo Spallanzani a Roma e l'Humanitas a Milano, per ricevere la prima dose. Il ct azzurro Roberto Mancini ha stilato una lista di 30-35 giocatori, includendo tutti quelli che possono ambire alla convocazione. Agli Europei andranno poi 26 giocatori, in attesa dell'ufficializzazione dell'ampliamento della rosa dei 23 attuali.