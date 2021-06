Euro 2020: Inghilterra-Germania, sfida infinita. Svezia-Ucraina per tenere vivo il sogno

LE SFIDE DI OGGI

Si parte alle 18 con la sfida di Wembley tra la Nazionale di Southgate e quella di Loew. Chi vince affronterà la vincente del match serale

E' un ottavo di finale ma la sfida tra Inghilterra e Germania, in programma a Wembley alle ore 18, ha il sapore di una finalissima. Un confronto infinito, una rivalità storica quella tra le due Nazionali, dal 4-2 inglese della finale mondiale 1966 con un gol fantasma di Hurst fino ad arrivare a quello di Lampard a Sudafrica 2010. Dentro o fuori, il match di stasera non ammette errori. Non vuole lasciare con un'eliminazione prematura il ct della Germania Loew, che in ogni caso saluterà dopo la fine degli Europei.

Trentadue le sfide totali tra Inghilterra e Germania con un bilancio di 15 successi per i tedeschi, 13 per gli inglesi e quattro pareggi. Appuntamento speciale per il ct inglese Southgate, che un quarto di secolo fa - proprio a Wembley - sbagliò il rigore decisivo, decretando il mancato accesso alla finale di Euro '96. Dopo l'avvio positivo contro la Croazia, l'Inghilterra è apparsa meno convincente sia contro la Scozia che nell'ultima vittoria della fase a gironi contro la Repubblica Ceca. Ai Tre Leoni fin qui sono bastate due reti di Sterling per vincere il proprio gruppo, ottenendo sette punti: una nazionale all'insegna del pragmatismo che non ha ancora subito gol al passivo. Finora la Germania, tra le favorite, è senza dubbio quella che ha stentato maggiormente, rischiando persino l'eliminazione per mano dell'Ungheria. Chi passa affronterà la vincente del match delle 21 tra Svezia e Ucraina all'Hampden Park di Glasgow.

La Svezia ha vinto a sorpresa il suo girone, relegando la Spagna al secondo posto. La Nazionale di Andersson ha mostrato grande compattezza in difesa e abilità nel contropiede, puntando sulle doti di Kulusevsky, Forsberg e Isak. La giovane formazione allenata da Shevchenko è arrivata agli ottavi come migliore terza, mostrando un gioco efficace solo a sprazzi. Il passaggio del turno è comunque 'storico'. A trascinarla sono stati Yaremchuk e Yarmolenko, in ombra invece l'atalantino Malinosky e il talento Zinchenko del City. L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate in una gara ufficiale è stato a Kiev nella prima giornata di Euro 2012: l'Ucraina vinse 2-1 con una doppietta di Shevchenko dopo il vantaggio svedese firmato da Ibrahimovic.