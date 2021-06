Euro 2020: Francia, Germania e Portogallo agli ottavi

Il girone di ferro di Euro 2020 qualifica, in questo ordine, Francia, Germania e Portogallo, ma sia i tedeschi che i lusitani hanno rischiato moltissimo l'eliminazione. In particolare a Monaco, la nazionale di Loew, sotto due volte con l'Ungheria (in caso di sconfitta sarebbe stata eliminata), è salvata da Goretzka all'84'. Sempre 2-2, con ben tre rigori, tra Francia e Portogallo: doppiette per Benzema e Ronaldo.