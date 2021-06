Euro 2020, Foda e Alaba in coro: "Italia favorita, ma l'Austria vuole i quarti"

EURO 2020

"Abbiamo realizzato qualcosa di straordinario. Abbiamo un piano e c'è grande eccitazione"

Alla vigilia della sfida con l'Italia a Euro 2020, in casa Austria c'è grande consapevolezza e voglia di stupire. "Abbiamo realizzato qualcosa di straordinario, c'è grande eccitazione - ha spiegato il ct Franco Foda -. L'Italia ha grandissime qualità, soprattutto in difesa. Ma noi abbiamo un piano". Gli fa eco capitan Alaba: "L'Italia è favorita e ha una squadra molto forte, ma vogliamo andare ai quarti. Non perdono da 30 gare? Ogni corsa finisce prima o poi".

"L'Italia attacca velocemente quando conquista il pallone e ha davvero migliorato il loro posizionamento", ha proseguito il ct dell'Austria consapevole della forza della squadra di Mancini. "Sappiamo che per passare il turno c'è solo una piccola percentuale di possibilità, ma puoi ottenere molto nella vita con una piccola percentuale - ha continuato -. Quando sei agli ottavi, vuoi arrivare ai quarti di finale. Siamo determinati ad andare a Monaco".

"E' un momento speciale per noi, l'Austria gioca per la prima volta un ottavo di finale di un Europeo, per di piu' a Wembley e contro l'Italia - ha aggiunto Foda-. E' una partita speciale, per me, per lo staff, per i giocatori e per la federazione. Non vediamo l'ora di scendere in campo e speriamo in un buon risultato".

"Siamo molto compatti e aggressivi nel recupero della palla, abbiamo alcune ottime individualita' e fino ad ora il nostro europeo e' stato buono", ha continuato il ct dell'Austria. "Ovviamente noi siamo gli outsider mentre l'Italia la favorita, sia contro di noi sia per la vittoria finale. Negli ultimi due anni con Mancini e' migliorata davvero tanto - ha proseguito - giocano un ottimo calcio, sono ben organizzati e giocano sempre in avanti". "Sara' complicato per noi ma vogliamo dire la nostra: anche noi abbiamo delle qualita' e sappiamo che nel calcio tutto e' possibile, soprattutto in una partita secca", ha concluso Foda.

Sulla stessa lunghezza d'onda il capitano David Alaba: "C'è grande eccitazione, l'atmosfera è eccellente. Vogliamo continuare a fare le nostre cose". "Abbiamo analizzato i loro punti di forza e di debolezza e cercheremo di approfittarne", ha concluso.