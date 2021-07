Euro 2020, Christillin: “Mattarella ha detto 'siamo nelle manone di Donnarumma'”

Sergio Mattarella a Wembley come Sandro Pertini al Bernabeu nel 1982. L’immagine dell’esultanza del Capo dello Stato, con le braccia in aria e un sorriso felice, è già l’immagine simbolo del trionfo degli Azzurri a Euro 2020. Un trionfo che è arrivato dopo una finale giocata in trasferta, contro l’Inghilterra e i suoi 60mila tifosi: l’esultanza di Mattarella è l’esultanza di tutti noi.