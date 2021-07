Dai Leoni di Highbury al gol di Capello: quasi 90 anni di sfide leggendarie

VERSO ITALIA-INGHILTERRA

Dalla prima partita, datata 1933, alla finale di Euro 2020, una serie di incontri entrati nella storia del calcio

C'erano una volta i maestri del calcio, quelli che non si abbassavano a partecipare a sfide internazionali perché si consideravano troppo superiori per mischiarsi con il resto del mondo. Ecco perché, fino al 1976, le partite tra Italia e Inghilterra sono state soltanto amichevoli. La prima sfida in assoluto è datata 13 maggio 1933. A Roma finisce 1-1. E' il preludio di un incontro entrato nella storia come quello dei "Leoni di Highbury".

Il 14 novembre 1934 l'Italia, campione del mondo in carica, viene invitata dagli inglesi a mettere in chiaro chi sia davvero la squadra più forte del pianeta. Nello stadio dell'Arsenal gli azzurri vanno sotto di tre gol dopo 12 minuti. Sembra il preludio di un massacro, anche perché Luis Monti si rompe un piede e le sostituzioni non sono ancora state inventate. Ci pensa Meazza a segnare due gol e l'Italia, per poco, non sfiora un pari da leggenda. Dal 1939 al 1961 altre sei amichevoli con il poco esaltante bilancio di tre pareggi e tre vittorie dell'Inghilterra.

Per vedere il primo successo italiano bisogna aspettare il 1973. Nell'amichevole di Torino vincono gli azzurri di Valcareggi, reduci dal secondo posto di Messico '70, con i gol di Anastasi e Capello. Il numero dieci di quella Juve anni settanta diventa l'eroe di un'altra amichevole, questa volta a Wembley, con il gol-partita segnato a pochi minuti dalla fine dopo un dominio totale degli inglesi. Il periodo positivo prosegue con la prima sfida che vale qualcosa. Qualificazioni al mondiale '78, Roma 17 novembre 1976: 2-0 firmato Antognoni e Bettega (con uno splendido tuffo di testa su cross di Benetti). Il ritorno di Londra finisce con lo stesso risultato ma a favore dei nostri avversari. Sarà l'Italia però ad andare in Argentina grazie alla differenza reti totale.

E' la nazionale che sta forgiando Bearzot, che la porterà a sollevare al cielo di Madrid la coppa del mondo del 1982. Due anni prima, agli europei casalinghi, l'Italia supera nel suo girone l'Inghilterra di Keegan con un gol di Tardelli che anticiperà un urlo entrato nel mito. Dopo due amichevoli pre mondiali (un 2-1 per gli azzurri un anno prima di Messico '86 e uno 0-0 a Wembley nel 1989), va in scena la sfida di consolazione di Italia '90 con la nazionale di Vicini che supera quella di Robson a Bari nella finale per il terzo posto. Sette anni dopo un'altra impresa da incorniciare: vittoria a Londra nelle qualificazioni a Francia '98 con un gol di Zola che esalta la nuova selezione di Cesare Maldini. Lo zero a zero del ritorno all'Olimpico, però, costringerà gli azzurri allo spareggio (poi vinto) con la Russia per un posto al mondiale. In mezzo un 2-0 inglese nel torneo di Francia.

Nel 2000 l'Italia torna a vincere con un gol di Gattuso in un'amichevole a Torino, successo bissato due anni dopo a Leeds, con una doppietta di Montella, pochi mesi prima del Mondiale 2002. Dieci anni di astinenza prima della sfida di Euro 2012, ai quarti di finale di Kiev: uno zero a zero che qualifica gli azzurri alla semifinale grazie ai rigori, tra cui spicca il cucchiaio di Pirlo che beffa Hart. Due mesi dopo gli inglesi vincono un'amichevole in Svizzera prima di un'altra sfida importantissima: il debutto ai campionati del mondo brasiliani del 2014. L'Italia vince con i gol di Marchisio e Balotelli illudendo tutti. Le sconfitte con Costarica e Uruguay riporteranno gli azzurri a una realtà che parla di un'eliminazione al primo turno. Da allora due amichevoli finite con lo stesso risultato, 1-1, nel 2015 e nel 2018. A Euro 2020, a Wembley, insomma, andrà in scena la prima finale tra Italia e Inghilterra per arricchire una storia davvero infinita.